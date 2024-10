Ancora nuvole al mattino, poi qualche schiarita

Tempo in prevalenza grigio e piovoso sul levante in mattinata, in particolare nelle zone interne, nuvolosità irregolare a Ponente con possibili piovaschi. Dal pomeriggio variabilità con locali schiarite che si alternano ad addensamenti e precipitazioni, più probabili nelle zone interne del Centro-Levante: così la previsione di Arpal.

VENTI: settentrionali in prevalenza moderati in mattinata con isolati rinforzi, fino a forti dal pomeriggio con locali raffiche intorno ai 60-70 km/h, in particolare sul Centro-Ponente della regione

