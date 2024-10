Apre a Chiavari il primo asilo nido sostenuto da un club di calcio 

Chiavari. È stato inaugurato questa mattina a Chiavari l’asilo nido “I Diavoletti”, il primo in Italia sostenuto da un club di calcio. L’ iniziativa vede la collaborazione tra la Virtus Entella – squadra che milita nel campionato di Serie C – e Hakuna Matata, realtà con esperienza decennale nell’erogazione di servizi per l’infanzia.

L’idea è semplice ma ambiziosa: aumentare l’offerta in un territorio caratterizzato da una cronicizzata scarsità di posti negli asili nido, una tendenza nazionale ma ancor di più ligure e del Tigullio. Un problema per molte famiglie, comprese quelle dei dipendenti del club biancoceleste.

