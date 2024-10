Baglietto compie 170 anni, il ceo Deprati: “Abbiamo il dovere morale e sociale di trasmettere dei valori”

Un’azienda lunga 170 anni. Un anniversario che è più di una data da marcare sul calendario. Quando sono nati i cantieri Baglietto c’era solo un garage a Varazze, nemmeno sul mare. Non c’era nemmeno lo Stato Italia, quell’Italia di cui oggi è simbolo di Made in Italy vincente. Nel 1854, Pietro Baglietto, chiamato “il Muntagnin”, comincia a costruire piccoli scafi nel giardino di casa: oggi nei cantieri di Spezia si celebra l’innovatore, la storia e il futuro al ritmo di venti imbarcazioni l’anno, di cui sedici vendute. Tra ieri e oggi il mondo è cambiato in tutti i modi possibili, i cantieri hanno rischiato più volte di incagliarsi, hanno passato crisi imprenditoriali e subito passaggi di mano, hanno anche visto cambiare il rapporto del vivere il mare. Eppure sono ancora un’eccellenza della nautica e aprono le porte dei cantieri spezzini per tagliare il nastro di una ricorrenza non scontata con i familiari di maestranze, fornitori, partner, amici e familiari.

“Abbiamo deciso di festeggiare i nostri 170 anni con due giorni alla Spezia – dice il Ceo Diego Michele Deprati facendo gli onori di casa –. Ieri sera indossavamo vesti più istituzionali, con la cena di gala; oggi abbiamo aperto il Family Day con visite, giochi, l’esperienza immersiva del museo, la convivialità degli aperitivi”. Lo rimarca molto: è il fattore umano il valore aggiunto di Baglietto. Nel senso di discendenza e nel senso di manualità. “Ieri sera avevamo a tavola Germana ed Emiliana Baglietto, discendenti di due rami diversi della famiglia di Pietro. Germana ha 90 anni. Anche se oggi la proprietà è estranea alla famiglia, c’è un solo azionista privato, non poteva mancare la rappresentanza della tradizione”. Sembra che non possa esistere futuro senza la conoscenza del passato. “Baglietto ha il dovere morale e sociale di trasmettere dei valori. Mi faccio paladino della missione di non perdere la tradizione nel futuro e di trasmetterla alle generazioni che crescono. I giovani devono conoscere le opportunità offerte dal nostro settore. L’artigianato di lusso è un settore che va curato e coccolato. La macchina non riesce a rifinire paraurti e potenze a filo d’ape come l’uomo. È qualcosa che l’occhio apprezza. È qualcosa che rende unici”.

