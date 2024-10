Bucci nello Spezzino, visita al Miglio Blu e incontro con i geometri: “Più spazi per la nautica da diporto”

Prima i cantieri San Lorenzo, poi i cantieri Riva quindi la festa per i 170 dei cantieri Baglietto. Spazio alla nautica da diporto nella nuova tappa in città alla Spezia per Marco Bucci, candidato presidente di Regione Liguria. “Riteniamo strategico estendere le infrastrutture per costruzioni e riparazioni navali anche per la nautica da diporto – ha sottolineato Marco Bucci con gli operatori del settore – La città della Spezia si deve ulteriormente aprire a questo filone che costituisce un anello strategico della blue economy e che tra opportunità dirette ed indotto è in grado di offrire svariati sbocchi occupazionali. Proprio per questo come Regione siamo pronti a sostenerlo con misure ad hoc e attraverso percorsi mirati di formazione dei giovani”.