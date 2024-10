Ceriale, Nervo: “Continua l’eliminazione di parcheggi nel centro del paese: persi 80 posti in poco più di un anno”

Ceriale. “L’amministrazione comunale di Ceriale continua ad eliminare parcheggi pubblici e poi parla di rilancio turistico del paese”. Lo dichiara Piercarlo Nervo, consigliere comunale di minoranza di “Noi per Ceriale”.

“Probabilmente l’amministrazione comunale ha in mente un progetto che possiamo definire ‘Stop Parking’ che è nato con la prima iniziativa seguita dall’assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano con la vendita di un’area adibita a parcheggi in via alla Stazione (nel centro del paese e vicino alla stazione ferroviaria) di 460 metri quadri dove erano presenti 14 parcheggi pubblici. Il secondo step è stato messo in atto con la redazione del progetto di rifacimento della passeggiata nel tratto presente tra la foce del Rio San Rocco all’incrocio con via degli Orti dove è prevista l’eliminazione di un importante numero di parcheggi, con il vice sindaco che giustifica (in un video postato sui social) l’eliminazione di 32 parcheggi per far spazio ad aree di aggregazione, aree che sono veramente curioso di vedere quale aggregazione saranno in grado di dare”.

