D’Angelo: “Mancassero due giornate faremmo altri discorsi, ma il campionato è lungo e dobbiamo salvarci”

“Lo scorso anno ci siamo salvati all’ultima giornata con questa squadra, non dobbiamo dimenticarcelo”. Nemmeno il successo sul difficile campo della Salernitana tradisce Luca D’Angelo, che non si fa travolgere dall’euforia di una grande vittoria e di una piazza che sogna ogni partita di più nel suo commento in conferenza stampa, dalla pancia dell’Arechi. “Noi non abbiamo nemmeno mai parlato di playoff. Quando inizia il campionato l’obiettivo è vincere le partite, ma bisogna essere realisti. Intanto dobbiamo mettere al riparo la categoria, poi vedremo che succede. Non è il caso ora di vedere la classifica, mancano moltissime partite e non servirebbe a nulla”.

Una partita perfetta quella delle Aquile, che cambiano qualcosina tatticamente e meritano i tre punti contro i campani: “Loro fanno molto bene il 4-3-3, con il 3-5-2 avremmo coperto meno bene sulle fasce. Giocando così ci siamo riusciti”, racconta D’Angelo. “Abbiamo fatto una buona partita, contenendo bene una squadra molto forte, specie sugli esterni. Abbiamo concesso qualche tiro da fuori area. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e penso che abbiamo meritato la vittoria. È passato un po’ di tempo dalla partita di Coppa Italia, siamo cresciuti abbastanza e penso che oggi lo abbiamo dimostrato. Vincere a Salerno non è facile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com