Fiamme da un macchinario lungo la Via dell’Amore

Una colonna di fumo nero ha invaso il cielo delle Cinque Terre questa mattina. Un incendio ha infatti interessato un ricovero attrezzi lungo la famosa Via dell’Amore, riaperta poco più di due mesi fa dopo dieci anni di attesa. A prendere fuoco sarebbe stato un macchinario utilizzato per la manutenzione del sentiero tra Riomaggiore e Manarola. Dell’incendio si sono prontamente accordi alcuni operai che lavoravano sul sito, che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Il rogo sarebbe sotto controllo. Non arrivano al momento segnalazioni di feriti.

