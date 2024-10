Gasolio in strada e in un canale a Monterosso: mobilitati uomini e mezzi

Prima l’odore di gasolio e poi una sostanza oleosa trovata anche in un canale. Questi sono solo alcuni elementi dello sversamento avvenuto oggi pomeriggio a Monterosso, alle Cinque Terre, dove i Vigili del fuoco di Brugnato e quelli volontari di Levanto sono dovuti intervenire per capire a cosa fosse dovuta la situazione e accertare che non ci fossero rischi per chi transitava. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno avvertito un odore sgradevole e notato una sostanza oleosa in strada. Stando a quanto appreso da un’abitazione privata e da una bombola interrata di gasolio si è verificata la fuoriuscita del liquido che oltre a finire in strada ha raggiunto anche un canale che scarica in mare. Sul posto oltre ai pompieri anche il Comune di Monterosso, i Carabinieri forestali, la Polizia locale, Arpal ed è stata informata anche la Capitaneria di Porto. Seguiranno accertamenti.

