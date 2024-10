Genoa, Gilardino: “Che fatica e che emozioni. Oggi c’è stata una reazione. Balotelli? Dipende dagli indisponibili”

Genova. “Che fatica, che emozioni che mi hanno dato i ragazzi!”. Gilardino si lascia andare a inizio conferenza stampa in un sospiro di sollievo per un punto che vale moltissimo. “Dopo aver preso il secondo gol nel momento migliore era possibile anche non trovare un episodio favorevole, invece abbiamo mantenuto l’equilibrio e la consapevolezza, pur cambiando tanto. In settimana avevo chiesto questo. Arrivavamo da sconfitte pesanti, potevamo accusare lo 0-2, invece oggi c’è stata una reazione”.

Gilardino ha adattato tatticamente giocatori in un ruolo non loro ed elogia le sue colonne: “Vasquez ha fatto una grande partita dopo essere tornato ieri dalla Nazionale, Frendrup si è allenato un giorno e ha fatto una grande partita, sono anche felicissimo per Pinamonti. Dobbiamo ripartire da qui e mantenere questo tipo di spirito. Sarà un campionato difficile, ma con questo spirito e atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni“.

