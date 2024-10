Il ritorno di Hristov e la coppia Soleri-Di Serio per arginare la Salernitana degli ex Maggiore e Verde

Archiviata la sosta per le nazionali, lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara all’ostico incrocio contro la Salernitana. Un Arechi che non sembra essere quello delle grandi occasioni, con poco più di diecimila spettatori attesi, ma un Arechi da sempre campo complicato per lo Spezia e in cui la Salernitana ha dimostrato di poter far male a molti negli ultimi anni. Sarà uno Spezia quasi al completo, quello di Salerno. Non ci sarà ancora Kouda, rimasto alla Spezia in attesa di un condizione migliore, ma D’Angelo recupera Aurelio e capitan Hristov, assente contro Sassuolo e Reggiana. Se il primo partirà dalla panchina, il secondo sarà titolare. Fischio d’inizio alle ore 15.00, con tutti gli occhi della B puntati.

Ancora imbattuto in campionato e reduce da quattro X di fila in trasferta, lo Spezia proverà a giocarsela sin dall’inizio con una formazione coraggiosa. D’Angelo valuta l’inserimento dall’inizio di Elia a destra e Reca a sinistra sulle fasce, con Mateju e Bertola a sostegno di Hristov in difesa. A centrocampo ancora spazio per Cassata, con il rientro di Salvatore Esposito e di Bandinelli, acciaccato contro la Reggiana. Davanti possibile una nuova staffetta: Pio a riposo, almeno inizialmente, con Di Serio e Soleri dall’inizio per sfruttare le palle lunghe.

