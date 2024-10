Il Teatro Verdi di Sestri Ponente riapre: il 24 ottobre la festa di inaugurazione della nuova stagione

Genova. Lo storico Teatro Verdi di Sestri Ponente riapre i battenti, e per celebrare questo atteso e sperato ritorno organizza una vera e propria festa per “abbracciare Genova” e i suoi tanti affezionati frequentatori.

L’evento, organizzato insieme al Civ Consorzio operatori di Sestri Ponente, è previsto per giovedì 24 ottobre e inizierà alle 18 in piazza Oriani con un aperitivo musicale che vedrà la partecipazione della Filamornica Sestrese Big Band, un’altra colonna portante della vita culturale del grande quartiere di Genova. Sarà presente anche il vicesindaco Pietro Piciocchi, a rappresentare l’amministrazione civica intervenuta in questi mesi per “salvare” lo storico teatro.

