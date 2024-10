Infarto per Francesco Flachi, il malore e la corsa in ospedale: “Sto benissimo, sono già in piedi”

Genova. “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”. Questo il messaggio affidato ai social network di Francesco Flachi, l’ex bomber della Sampdoria che giovedì sera è stato colpito da un infarto nella sua abitazione di Rapallo.

La notizia è trapelato solo in queste ore, e in pochi minuti ha fatto il giro della rete, tanto è ancora l’affetto per l’ex giocatore blucerchiato dal passate tempestoso ma dal talento indiscusso: “Volevo rassicurare tutti sulle mie condizioni. Sta andando tutto bene e per fortuna i controlli vanno ancora meglio. La settimana prossima tornerò a far parte della vita normale. Mando un grande abbraccio a tutti e grazie a tutti per il sostegno che ho ricevuto in queste ore” le parole dello stesso Flachi rispetto ai tanti messaggi ricevuti, non solo da Genova”.

» leggi tutto su www.genova24.it