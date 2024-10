Martusciello recrimina: “Su Simy poteva starci il rigore. Il gol di Soleri un cazzotto”

È un po’ sconfortato Giovanni Martusciello, l’allenatore della Salernitana che in conferenza stampa commenta la sconfitta contro lo Spezia: “Il primo tempo è stato migliore della ripresa, abbiamo avuto alcune opportunità che abbiamo sprecato per eccesso di confidenza. I numeri certificano un dominio in cui ci è mancato il gol”, racconta, prima di entrare nel dettaglio: “La rete di Soleri è stato un cazzotto dopo il quale siamo stati confusionari. La gara ha preso una piega in cui potevamo prendere gol o farlo. Abbiamo tentato di riequilibare le sorti del match, con il rischio consapevole di subire”.

L’allenatore analizza poi alcuni episodi arbitrali, che a suo modo di vedere hanno penalizzato i campani: “Forse su Simy potevano esserci estremi per un rigore. La sconfitta è maturata per la grandissima forza degli avversari che hanno sfruttato bene le occasioni concesse. È brutto parlare dell’arbitro e sarei incoerente se mi soffermassi ancora. Alcune valutazioni non sono state lucide e siamo stati penalizzati, ma la sconfitta non è emersa in virtù delle decisioni del direttore di gara”, conclude.

