Mateju: “Importante non prendere gol. Così si vincono partite difficilissime”

“I primi tre punti fuori casa, sono tre punti importantissimi per noi. Sapevamo che qui a Salerno non sarebbe stata facile, contro una squadra fortissima. Per questo questi punti sono molto importanti”. A parlare è Ales Mateju, generale della difesa di Luca D’Angelo, ancora una volta imbattuta anche in un campo ostico come quello di Salerno. “Soprattutto l’inizio non è stato facile”, spiega l’ex Palermo. “È stato importante non prendere gol, poi piano piano siamo usciti e nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Dopo la partita ho detto ai difensori che era importante non subire gol, così si vincono le partite complicate come queste”.

Ora una sfida ostica al Picco, contro il Bari, prima di un tour de force con anche l’infrasettimanale di mezzo: “Ora abbiamo ancora più fiducia, se giochiamo così ogni tre giorni per noi va bene. Ci sarà una partita difficilissima in casa, speriamo di vincere anche grazie ai nostri tifosi alle spalle. Siamo pronti”, conclude.

