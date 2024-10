Nuovo crematorio a Staglieno, comitati all’attacco: “E’ a rischi dissesto e fa paura. Un ecomostro da bloccare”

Genova. “Continua a fare paura il forno crematorio in costruzione a Staglieno. Sia per la presenza del cantiere, sia ancor più per l’eventuale presenza di un impianto, così come previsto dai cartelli di cantiere che danno per il 9 febbraio prossimo la fine lavori. Il sito è direttamente esposto agli effetti di una frana attiva e nel piano di bacino il settore risulta esposto a fenomeni di crollo, rotolamento e scivolamenti di roccia e terreni in quanto a valle di una frana attiva di notevoli dimensioni e di significativo dislivello, almeno 70-80 metri circa rispetto al settore di costruzione del Tempio Crematorio”.

A scriverlo in una nota stampa la Rete Genovese dei Comitati, che torna sull’argomento dopo l’ultima ondata di maltempo che ha colpito la nostra città: “Non riusciamo a comprendere la scelta del Comune, tenendo conto che a Staglieno esiste già un forno crematorio capace di rispondere ampiamente alle esigenze di Genova e città metropolitana. Si sta attuando un’operazione che mette a rischio l’incolumità delle persone, che è inutile e farà chiudere una società genovese che ha 120 anni per favorire un’impresa privata che ovviamente non ha le stesse finalità solidaristiche di So.Crem. Tutto questo sta avvenendo sulle nostre teste. Il Comune, consapevole della totale contrarietà dei Genovesi, non vuole neppure aspettare il pronunciamento del Tar fissato per febbraio. Sembra quasi che vogliano costruire a tutti i costi, prima che il tribunale li blocchi”.

