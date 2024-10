Perde il controllo dell’auto: tamponamento al Muggiano, ferito un uomo

Un uomo di circa quarant’anni è stato ricoverato in ospedale alla Spezia a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 14 in Viale San Bartolomeo. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale e stando a quanto appreso, il 40enne era alla guida della sua auto quando ne ha perso improvvisamente il controllo finendo contro un furgone che a sua volta ha colpito altri due mezzi in sosta. Pesanti i danni subiti alla prima vettura. In quei pressi un’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure stava passando per raggiungere il luogo un altro servizio. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone.

