Pubblica amministrazione, anche la Cgil alla manifestazione a Roma: “La sanità continui ad essere accessibile a tutti e gratuita”

Savona. Anche la Fp Cgil e la Camera del Lavoro di Savona partecipano alla mobilitazione (unitaria con Uil Fpl) di sabato 19 a Roma “a difesa e a sostegno della Pubblica Amministrazione e in particolare della sanità pubblica, che deve continuare ad essere universale, accessibile a tutti e gratuita (l’8% dei liguri sta rinunciando a curarsi a causa delle lunghe liste d’attesa perché non può permettersi di pagare le cure)”.

Spiega il segretario di Cigl Savona Andrea Pasa: “Nella nostra provincia in questi ultimi anni abbiamo visto il lento e graduale depauperamento di servizi fondamentali, con la chiusura o il ridimensionamento dii servizi quali punto soccorso di Albenga e Cairo, punto nascite di Pietra ligure, il reparto di terapia al dolore e altro. C’è necessità di un ripensamento delle politiche socio sanitarie di questa regione, rimettendo al centro la qualità dell’assistenza e la presa in carico delle persone. Questo deve avvenire anche e soprattutto attraverso la valorizzazione di lavoratrici e lavoratori che non può prescindere da un salario all’altezza delle responsabilità e delle fatiche insite nelle professioni sanitarie”.

