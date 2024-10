Rapallo, al via il cantiere del sottopasso di via Roselli: termine lavori entro la prossima estate

Rapallo. Lunedì 21 ottobre 2024 partiranno i lavori al sottopasso di via Rosselli. Intervento, atteso da tempo, che consentirà di fornire un’alternativa ai mezzi di soccorso, di protezione civile e mezzi pesanti, al transito su via della Libertà o via Mameli in direzione San Pietro, Santa Maria, casello autostradale.

I lavori consistono sostanzialmente nell’aumentare l’altezza tra il fondo stradale e il viadotto ferroviario. Il cantiere sarà sospeso per il periodo natalizio e riprenderà a metà gennaio per poi concludersi prima della stagione estiva.

