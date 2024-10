Regionali 2024, Assfad chiede ai candidati in quale direzione andrà la sanità savonese

Liguria. Tre domande sul futuro della sanità savonese indirizzate ai candidati presidenti e ai candidati consiglieri della circoscrizione di Savona. Sono state poste da Assfad, l’Associazione Savonese per lo Studio e la cura delle malattie del Fegato e dell’Apparato Digerente- Onlus dal 2008. Già arrivate alla email assfad@libero.it le risposte dei candidati consiglieri Giancarlo Canepa (Lega), Eraldo Ciangherotti (Forza Italia), Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), ma Assfad attende altri interventi prima del voto della prossima settimana.

“Fedele alla sua missione di essere una onlus dalla parte del malato e del cittadino, in occasione delle imminenti elezioni regionali, Assfad ha deciso di rivolgere alcune domande sulla situazione savonese e a quella delle cure di gastroenterologia. La concretezza e puntualità delle risposte dei politici – spiegano dal direttivo di Assfad – saranno un importante metro di riflessione e di valutazione per la nostra associazione e per gli elettori”.

» leggi tutto su www.ivg.it