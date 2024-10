Regionali e le attese infinite della sanità. Pastorino (Lista Orlando): “Sentenza contro Asl3 riconoscimento al diritto cure tempestive”

Genova. “La recente sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato la Asl a risarcire una famiglia per l’inaccettabile ritardo nelle cure riabilitative necessarie a un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico rappresenta una vittoria non solo per questa famiglia, ma per tutte quelle che vivono situazioni simili”.

Questo il commento del alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella Lista Orlando Presidente Gianni Pastorino: “Il giudice ha riconosciuto che i genitori non avrebbero dovuto ricorrere a strutture private, ma che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe dovuto intervenire tempestivamente”

» leggi tutto su www.genova24.it