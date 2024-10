Regionali, tutti i big a Genova per Bucci: chiusura di campagna elettorale con Meloni, Salvini e Tajani

Genova. Il centrodestra festeggia i risultati ottenuti dal governo Meloni a due anni dal suo insediamento. Si chiama “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre” l’iniziativa che vede i partiti della coalizione, a partire dal prossimo fine settimana, impegnati negli incontri in tutto il paese, Genova e Liguria comprese.

Ed è proprio sotto la Lanterna che ci sarà l’appuntamento centrale per questa serie di eventi, in occasione della chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato presidente di Regione Liguria per il centrodestra.

