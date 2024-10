San Colombano. La prefettura al sindaco: “Rispetti i regolamenti”

Da Claudio Solari capogruppo “Territorio e Sviluppo”

Dopo i solleciti delle minoranze in quanto la Sindaca Carla Casella si rifiuta di rispondere alle interrogazioni a risposta scritta dei consiglieri comunali delle minoranze, ora è intervenuto il prefetto di Genova con una nota della VicePrefetto Vicaria inviata alla Sindaca.

Nella nota inviata ai consiglieri dei gruppi “Territorio e Sviluppo” e “Misto – Amadori”, la Vice Prefetto invita la Sindaca a svolgere il suo dovere nel rispondere alle interrogazioni, come previsto dalle normative vigenti (legge 267/2000), statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Omettendo di rispondere il primo cittadino non consente ai Consiglieri comunali di svolgere il proprio ruolo assegnato dagli elettori.

Le minoranze attendono quindi ora le risposte della Sindaca.

» leggi tutto su www.levantenews.it