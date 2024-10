Savona, al via la manifestazione per la Palestina: “Stop alla guerra e allo sterminio della popolazione”

Savona. Il presidio per dire No alla guerra e allo sterminio del popolo palestinese: è iniziata da piazza Sisto la manifestazione per la Palestina, con un corteo che si snoderà per le vie cittadine. La manifestazione passerà anche da piazza Pertini, luogo in cui l’Officina della Pace già dal mattino promuove una giornata di digiuno volto a ribadire il dissenso a tutte le guerre. E si concluderà in piazza Mameli.

Presenti anche Nicola Fratoianni, deputato e segretario e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, oltre al candidato per la presidenza della Regione Liguria Marco Ferrando (Pcl). All’iniziativa non sono mancati cartelli con la richiesta di sanzioni contro Israele.

