Varazze. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Varazze, in via Genova.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze della pubblica assistenza e il 118: i due conducenti non sono rimasti bloccati nell’abitacolo e sono stati poi presi in cura da personale sanitario presente sul posto.

» leggi tutto su www.ivg.it