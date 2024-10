Serie D, Albenga: contestazione dei tifosi, lo striscione

Albenga. La partita contro il NovaRomentin si gioca su due fronti: in campo e sugli spalti. In campo la squadra è sotto nel risultato per due reti a zero. Sugli spalti la contestazione contro la società è nel vivo.

La contestazione, pacifica, è iniziata già in questi giorni. Al Riva prima ancora dell’ingresso nello stadio, sono stati consegnati a tutti gli spettatori volantini contro la società, riprendendo il comunicato uscito nella giornata di ieri sul gruppo Facebook dell’ “Associazione Culturale Orgoglio Ingauno”.

» leggi tutto su www.ivg.it