Serie D, Cairese. Laoretti: “Organico ridotto all’osso, società già pronta con i dovuti innesti. Contro il Chisola rimarco l’attaccamento alla maglia”

Cairo Montenotte. Oggi la Cairese ha perso la sfida casalinga contro il Chisola per 1-0: novanta minuti più recupero di grande agonismo disputati su un campo difficile in cui giocare dopo le forti precipitazioni dei giorni scorsi.

Il rammarico è tanto per i gialloblù, ma il direttore generale Franz Laoretti ha voluto sottolineare gli aspetti positivi nell’analizzare questo sabato d’anticipo: “Non si sarà visto un bel gioco ma si è visto comunque un attaccamento alla maglia di tutti i componenti che sono scesi in campo. Quindi questo devo dire che è un tasto positivo che bisogna rimarcare, così come guardare comunque in un’ottica futura, pensando a rientro poi di tutti i nostri giocatori: il sereno tornerà”. Sulla direzione arbitrale, particolarmente contestata dal pubblico valbormidese nell’arco del match: “Recriminare sulla direzione di oggi è come recriminare sulla direzione dell’ultima partita che abbiamo avuto proprio qua in casa l’ultima volta. Direi che siamo a perdere del tempo. Io mi focalizzerei comunque sulla prestazione della Cairese, nonostante stia giocando con un organico ridotto veramente all’osso. Sfido qualsiasi altra realtà a lasciare sette giocatori titolari in tribuna e competere dignitosamente in Serie D“.

