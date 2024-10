Serie D. L’Albenga cade contro il NovaRomentin, Massa: “Mentalmente difficile, proseguiremo con nuovi giocatori”

Albenga. Brutta sconfitta dell’Albenga contro il NovaRomentin, un netto 5-0 a favore della squadra ospite. Nonostante la partita, si è “giocato” molto anche sugli spalti, attiva per tutto il match una contestazione dei tifosi nei confronti della società per le ultime uscite societarie e di campo.

Si è parlato molto del futuro della squadra. Anche perchè oggi, per giocare questa partita, l’Albenga ha dovuto rinunciare alla partita contro l’Asti per il campionato Juniores Under 19, perdendo 3 a 0 a tavolino. Massa si dice fiducioso per questo scenario, a detta sua che non si ripeterà siccome la società sta già lavorando per portare in squadra nuovi giocatori per la prima squadra, in modo da continuare a giocare in ambo i campionati.

