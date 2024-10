Sestri-Lavagna: 65enne ruba moto e poi un furgone, arrestato

Dai Carabinieri comando provinciale di Genova

I Carabinieri della Stazione di Stazione di Lavagna hanno denunciato un genovese 65enne per furto aggravato e danneggiamento, fatta salva la presunzione di innocenza. L’uomo, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Genova Marassi per la stessa tipologia di reato, è stato ritenuto l’autore di due furti avvenuti nei mesi scorsi:

– il primo risale a settembre, quando avrebbe rubato un ciclomotore a Sestri Levante, che è stato successivamente ritrovato a Lavagna, danneggiato e non più funzionante;

– il secondo episodio è avvenuto la scorsa settimana a Lavagna. L’uomo rubava un furgone, poi rinvenuto a Genova, ma privo all’interno dell’attrezzatura edile del valore di circa 5.000€.

