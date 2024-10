Titanio del Beigua, Consiglio di Stato conferma il divieto per le ricerche minerarie. Ambientalisti: “Estendere la tutela”

Genova. “Il Consiglio di Stato ha confermato in appello la sentenza del 2022 del Tar Liguria con cui si ribadiva il divieto di ricerche minerarie nell’area del Monte Tarinè, nel parco naturale regionale del Beigua, respingendo il ricorso della s.r.l.Cet, che voleva effettuare campionamento anche dentro l’area protetta”.

Lo annuncia in una nota la Lega Abolizione Caccia, costituitasi in giudizio assieme a Lipu e Wwf. “Il Tar ha preso atto che la ragione sociale principale della Cet non la rende un organismo di ricerca scientifica scollegato dalla propria finalità primaria” ha aggiunto.

» leggi tutto su www.genova24.it