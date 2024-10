Titanio nel Beigua, la Lac: “Il Consiglio di Stato conferma: illegittimo il permesso di ricerca nelle aree del Monte Tarinè”

Savona. “Con sentenza numero 8398 del 18 ottobre 2024 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato in appello la sentenza del 2022 del TAR Liguria con cui si ribadiva il divieto di ricerche minerarie nell’area del Monte Tarinè, nel parco naturale regionale del Beigua, respingendo il ricorso della CET srl che voleva effettuare campionamento anche dentro l’area protetta; si censura la parte del decreto del dirigente regionale alle attività estrattive della Regione Liguria, emesso nel febbraio 2021 relativa al permesso di ricerca mineraria in aree esterne (Monte Antenna) del comprensorio del Parco Beigua, nei comuni di Urbe e Sassello, perché comunque facenti parte di una ZSC (zone speciale di conservazione) ricompresa nell’elenco comunitario delle cosiddette aree Natura 2000”. Lo rende noto la Lega Abolizione Caccia in una nota.

“La piccola srl richiedente i permessi di ricerca ‘per aggiornare le conoscenze sulle distribuzioni e concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo’, denominata Compagnia Europea del Titanio, è senza proprio personale, non possiede terreni o veicoli, curiosamente rappresentata ed ospitata da uno studio di commercialisti di Cuneo – afferma la Lega Abolizione Caccia, costituitasi in giudizio assieme a Lipu e Wwf – Il Tar ha preso atto che la ragione sociale principale della Cet non la rende un organismo di ricerca scientifica scollegato dalla propria finalità primaria”.

