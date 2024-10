Un quarto di campionato in archivio. Squilli esterni per le battistrada Pisa e Spezia, il Palermo si fa rimontare da Caldara

I quotidiani nazionali parlano di fuga a due e a guardare la classifica non sembrano avere torto anche se in serie B tutto cambia alla velocità della luce soprattutto se siamo soltanto all’alba del primo quarto di campionato. Il Pisa capolista vuole la serie A e non lo ha mai nascosto: al Druso vince in rimonta grazie ad un calcio di rigore siglato da Arena consolidando la leadership. Dal canto suo lo Spezia passa all’Arechi dando un segnale di consapevolezza dei propri mezzi contro una squadra tecnicamente più abile ma annichilita da un perfetto atteggiamento tattico e un ardore atletico che si conferma essere il vero plus della squadra di D’Angelo. In casa bianca però guai a perdere di vista il traguardo della salvezza: lo dice D’Angelo, lo ribadiscono i calciatori, grosso modo quel gruppo che lo scorso anno si era salvato all’ultima giornata e innanzitutto non vuole più vivere quel tipo di sensazione.

La squadra di Pippo Inzaghi ribalta il Sudtirol, va a +8 sulla quarta e precede di tre punti i bianchi alla loro prima gioia esterna e avanti rispetto ai nerazzurri nella media inglese. Lo Spezia rimane imbattuto ma a Salerno va anche oltre facendo una grande prova di forza rischiando anche di dilagare: Sepe non subiva reti da tre partite, oggi ne patisce due ma nel finale potevano essere anche di più. Mentre ieri Bari (che venerdì sarà al Picco) e Catanzaro si sono divisi la posta mostrando miglioramenti ma anche lacune (1-1, con pari calabrese di capitan Iemmello), il Palermo di Nikolaou e Ceccaroni si conferma invece squadra dal grande potenziale ma per ora caratterizzata da alti e bassi: al Braglia i rosanero, avanti 2-0, sciupano un rigore e vengono ripresi con il 2-2 siglato dall’ex aquilotto Matteo Caldara. La Var annulla invece al 94′ il gol del Cittadella e col Cosenza finisce 0-0. Aspettando Brescia-Sassuolo con i neri verdi, corazzata del campionato, chiamato a rispondere alle due battistrada.

