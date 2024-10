Visita di governo a Villa Andreino, Pagani: “Mancano 48 posti per i detenuti e 20 poliziotti”

“Sono proprio le direttive incoerenti e talvolta inattuabili a ingenerare ulteriore confusione fra gli operatori, che continuano a essere abbandonati a sé stessi, nonostante la propaganda di governo. Occorre dare respiro al Corpo di Polizia penitenziaria, mancante di oltre 18mila unità, con tangibili assunzioni straordinarie, garantire l’assistenza sanitaria e riorganizzare complessivamente il sistema ormai alla deriva”. Lo dice con una nota Fabio Pagani, segretario Uilpa Polizia Penitenziari, a seguito dell’incontro con il sottosegretario Andrea Del Mastro. “Almeno lui ci mette la faccia e ringrazia la Polizia Penitenziaria, ma potrebbe non bastare”.

Con il rappresentante del governo anche il provveditore Mario Antonio Galati, che hanno visitato il carcere della Spezia. “Hanno toccato con mano un istituto in piena ristrutturazione, carente di 48 posti detentivi e di 20 poliziotti: ci sono 122 detenuti con 113 poliziotti – snocciola Pagani -. A gennaio termineranno i lavori e l’istituto di Via Fontevivo tornerà a pieno regime con enormi difficoltà e carenze . Il sottosegretario ha ribadito che il Provveditorato della Liguria tornerà a Genova dalla sede attuale di Torino insieme a Piemonte e Valle D’Aosta durante il mandato del governo. Attendiamo con impazienza e speranza di poterci confrontare fattivamente con il neo provveditore Galati anche al fine di poter contribuire, con il nostro patrimonio di idee, mettere in sicurezza il sistema penitenziario e dare piena efficienza alla Polizia Penitenziaria in Liguria”.

