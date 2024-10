Il candidato alla presidenza della Liguria per il centrosinistra Andrea Orlando domani sera parteciperà a due iniziative pubbliche in Val di Vara: alle 21 sarà a Sesta Godano per un incontro in Via Roma 54, mentre alle 21.40 parteciperà a una iniziativa pubblica presso la Sala della Compagnia di Varese Ligure.

