Avegno: 19enne perde il controllo dell’auto e finisce al San Martino

Stamattina alle 6.20, un 19enne che viaggiava solo in auto lungo la provinciale 333 in direzione Recco-Uscio, ha sbandato. L’auto è finita contro un muro a destra per fermarsi poi contro un muro sul lato opposto, in prossimità del bivio per Lagoscuro. In soccorso del giovane, il medico del 118 ed i Volontari del soccorso di Ruta. In un primo memento il giovane è stato giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo e trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure per accertare la dinamica ed i motivi della perdita di controllo del veicolo.

» leggi tutto su www.levantenews.it