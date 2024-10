Basket, un’altra sconfitta sulla sirena per la Tarros

Seconda sconfitta consecutiva per lo Spezia Tarros ed ancora una volta sulla sirena. All’origine, però, ci sono i troppi errori compiuti dai bianconeri durante tutto il match e soprattutto nei suoi momenti cruciali.

E’ il coach della Tarros Davide Diacci ad analizzare la gara ed indicare gli aspetti sui quali il gruppo deve ancora crescere: “Abbiamo preparato la partita sapendo che chi avrebbe imposto il ritmo avrebbe avuto un vantaggio fondamentale nei confronti dell’avversario. Questo aspetto non mi vede contento. È vero che ci sono abitudini che necessitano di tempo per essere cambiate, ma non giochiamo abbastanza a tutto campo, l’intensità di esecuzione dei giochi non è sufficiente: questo ha permesso in alcuni momenti a Quarrata di far prevalere la sua fisicità.

Ci sono molti aspetti positivi, per alcuni vincere o perdere di 1 punto significa fare bene o fare male. Per me non è così, un allenatore deve avere chiaro il quadro generale.

Con il quintetto piccolo siamo andati ad attaccare i loro punti deboli, arrivando a +3 a 47 secondi dalla fine, ma abbiamo subito in area. Poi facciamo ancora troppi regali, al momento fanno parte del nostro Dna. Se penso alla pre season vedo dei passi avanti giganteschi, ma queste partite dobbiamo vincerle. Complimenti anche agli avversari”.

