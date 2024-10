Calcio/ In testa non cambia nulla, Frosinone altra sconfitta. Corini parte forte con la Cremonese

Sono state 33 le reti nel turno di serie B andato in archivio. Successi esterni per Pisa, Spezia e Sassuolo contro Sudtirol, Salernitana e Brescia e posti in graduatoria consolidati. Inzia con un pareggio contro il Cosenza il cammino del Cittadella con Dal Canto, mentre è crisi per il Frosinone sconfitto anche dalla Reggiana. La Carrarese trova il pareggio contro il Mantova allo Stadio dei Marmi dopo il pellegrinaggio all’Arena Garubaldi e la Cremonese allenata da Corini supera in casa la Juve Stabia. Un punto a testa tra Bari e Catanzaro e Modena contro Palermo.

I risultati:

» leggi tutto su www.levantenews.it