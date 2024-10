Calice, Pecunia: “La Provincia non autorizza il transito dei mezzi pubblici su una strada di sua competenza. Faremo esposto in Procura”

“La provincia spieghi se c’è accanimento contro Calice o se quello che sta accadendo è normale”. La sindaca di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia, è furente per la decisione di far transitare i mezzi del trasporto pubblico locale da e per il capoluogo e le frazioni alte dall’autostrada e non dalla bassa Val di Vara in seguito all’interruzione della viabilità lungo l’Aurelia nei pressi di Borghetto Vara.

“Dal 2 maggio scorso scontiamo l’interruzione della SP 8 a causa di una frana: i tecnici stanno lavorando alacremente ed è arrivato un finanziamento dalla Regione per la messa in sicurezza. Ieri – spiega Pecunia, tracciando il quadro dei problemi – un nuovo smottamento a 1,5 km di distanza ha peggiorato la situazione e come se non bastasse c’è stato il crollo dell’Aurelia, arteria fondamentale per i mezzi pesanti e gli autobus che arrivano a Piano di Madrignano che è il punto di rottura di carico per tutte le vetture del trasporto pubblico che vengono da Calice Castello e vanno verso Piana Battolla, Pian di Follo, Ceparana e La Spezia. Già ci sono notevoli difficoltà a mandare i ragazzi a scuola, visto che da Calice alto prendono il bus alle 6.45 e arrivano alle 8.20. E stamani quando ho saputo dell’interruzione del traffico lungo l’Aurelia ho iniziato a chiamare il servizio Sos di Atc esercizio, per dire che non è possibile il trasferimento di cittadini e studenti da Brugnato via autostrada perché avrebbe tolto il servizio di trasporto per la bassa Val di Vara, dove ci sono scuole, uffici postali e servizi sanitari. Atc ha cercato una soluzione e ho garantito che la strada Veppo – Beverone – Garbugliaga era una possibilità percorribile, visto che era stata già autorizzata in passato per il trasporto pubblico. Improvvisamente però è emerso che a mancare era l’autorizzazione della Provincia, che sostiene che manca l’autorizzazione dei Comuni. Ma quel tratto appartiene alla Provincia! Eppure in quella strada transitano i mezzi del Tpl: ne ho avuto conferma da un confronto con il sindaco di Rocchetta Vara”.

Per questo Pecunia ritiene che ci sia una sorta di accanimento nei confronti di Calice e annuncia che domani presenterà un esposto alla Procura per mancato servizio, “perché la Provincia non riconosce l’autorizzazione in un tratto di competenza sua. Calice – conclude la sindaca – è isolata da maggio, ora basta! Di essere presi in giro da Peracchini non abbiamo più voglia. Speriamo che domani sia risolta la situazione dell’Aurelia, ma come amministrazione comunale presenteremo un esposto perché lavoratori, studenti e cittadini inspiegabilmente non hanno la possibilità di raggiungere servizi indispensabili nella bassa Val di Vara. Questa è una decisione imperdonabile da parte di un presidente che peraltro non si è mai fatto vedere dalla popolazione di Calice nonostante le difficoltà che sta attraversando”.

