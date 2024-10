Camogli-Valparaíso: una storia di amicizia legata al mare, due mostre

Il 5 ottobre scorso a Valparaíso, in Cile, è stato ricordato il 22° anniversario dell’inaugurazione del Mirador Ciudad de Camogli, dal quale si ammira tutta la città fino a Vigna del Mar, e che è simbolo del forte legame esistente tra le due località. Spiega Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura: “Da parecchi anni è in atto una corrispondenza con il cavalier Pablo Jesús Peragallo, di origine camogliese, trasferitosi là e molto attivo nel campo dell’associazionismo delle comunità italiane in Cile: oltre a ciò da un anno e mezzo la nostra amministrazione è in contatto con la professoressa Norma Alcaman Riffo, portavoce del rapporto tra Camogli e Valparaíso”.

Proprio in nome del legame intercorso negli anni, è stato deciso di stringere un Patto di amicizia con la località cilena sancito dall’approvazione di due rispettive delibere. “Esattamente. Col sindaco Giovanni Anelli ho incontrato Norma Alcaman il 15 ottobre scorso in Sala consiliare dove ci ha consegnato la delibera approvata il 30 settembre a Valparaíso e la bandiera del Cile. La nostra delibera è stata approvata il 7 ottobre. Il fine del Patto è quello di realizzare insieme iniziative per valorizzarci reciprocamente sulla scorta di quei punti di contatto che denotano le due realtà”.

