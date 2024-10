Festa di Halloween e “Castello della paura”, appuntamento ad Arcola

Festa di Halloween in Piazza della Resistenza al Ponte di Arcola per il pomeriggio di giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 15.30. Nel corso del pomeriggio sono previsti laboratori con le zucche e i barattoli a cura della Cooperativa Artemisia (il 31 sarà chiusa la sede della Mondoteca), una sfilata fantasy di tutti i bambini e il classico dolcetto o scherzetto presso le abitazioni.

Dalle ore 19 la festa si sposta nel centro storico di Arcola con il tradizionale «Castello della paura», organizzato dal gruppo Arcola in festa e dalla neonata Compagnia del Borgo. Dalle 19 apertura stand gastronomici, dalle 20.30 apertura percorso della paura e musica a cura del dj James Picelli. L’amministrazione comunale mette a disposizione un servizio navetta dalla piazza Falcone Borsellino al Ponte di Arcola. In caso di pioggia la festa viene rinviata a sabato 9 novembre.

