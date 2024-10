Gaffe di Orlando sui “cinque capoluoghi liguri”, ironia e sfottò dal centrodestra. La replica: “Strumentalizzato un lapsus”

Liguria. “La destra governa quattro capoluoghi su cinque in Liguria”: queste le parole del candidato presidente alle regionali per il centrosinistra, Andrea Orlando, nel corso di un intervento al tg regionale. Un errore che non è sfuggito agli avversari in questa serratissima campagna elettorale, e che ha suscitato reazioni e sfottò.

Tra i primi ad accorgersi della gaffe Edoardo Rixi, che ha approfittato per ricordare che “La Lega ha sempre voluto la provincia del Tigullio. Ricordiamo però allo smemorato Orlando che le province in Liguria sono quattro! Allora lanciamo un concorso: quale sarebbe mai il quinto capoluogo?”.

