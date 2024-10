Gianni, operaio gentile

Giovanni Babbini, per tutti Gianni ma anche “il Babbo”, da poco scomparso, era un operaio.

Un operaio gentile: colto, rispettoso delle idee degli altri, ricco di vivissima umanità. Esprimeva la grazia dell’umanesimo delle classi popolari. Era nel contempo combattivo e tenace. Esprimeva la lotta morale delle classi popolari per la dignità e la libertà nel lavoro e nella società.

Il racconto della sua vita ci consente di capire che cosa fu la classe operaia quando era una comunità. Ma anche di immaginare che gli operai – l’ho detto ricordando Gianni a Sarzana – dopo essere stati divisi, frantumati, cancellati per tanti anni, possono tornare una comunità e una classe. Non immaginavo, però, che gli operai mi avrebbero dato ragione solo pochi giorni dopo: sono stati gli operai del settore auto, che ci hanno fatto ascoltare il silenzio delle fabbriche chiuse per lo sciopero e, nella manifestazione a Roma, il rumore della vita della nostra Repubblica fondata sul lavoro.

Gianni, arcolano, dopo la terza avviamento aveva frequentato per un anno l’Istituto Nautico, ma poi, a causa delle difficoltà economiche della famiglia, aveva dovuto smettere. Andò a lavorare come operaio carpentiere in ferro nella piccola ditta del padre, che poi fu chiusa per i suoi gravi problemi di salute.

Fu il padre, socialista, a far conoscere a Gianni Piero D’Imporzano e Bruno Scattina, un giovane intellettuale e un operaio del Muggiano, fondatori del PSIUP a Spezia. due personalità davvero di rilievo della sinistra spezzina del tempo. Nella CGIL il “rappresentante” del partito era il partigiano Giorgio Giuffredi, che aveva combattuto con “Facio” nella battaglia più leggendaria, quella del Lago Santo. Gianni mi diceva sempre: Giorgio aveva una straordinaria umanità. Era vero, ed era vero anche per Gianni. A Sarzana il partito era forte soprattutto tra i cattolici: il punto di riferimento era Giuliano Bernardini, altra rilevante figura morale. Il PSIUP fu un piccolo grande partito, nato nel 1964 da una scissione “a sinistra” del PSI, che per una fase seppe attrarre i giovani del Sessantotto. Era un corpo vitale, con un gran fermento. Gianni vi lavorò come funzionario per qualche anno, fino al 1968.

La sede era in via Rattazzi. Gianni si occupava dell’organizzazione, del tesseramento. “Andavo in giro per la provincia con una macchina che si rompeva sempre”, diceva. Posso confermare. Il PSIUP si sciolse nel 1972, in gran parte confluì nel PCI, compresi i beni. Alla sezione Centro del PCI, nella quale militavo negli anni Settanta, toccò quella carcassa. Finì presto al macero, ma ho l’orgoglio di avere guidato anch’io la “macchina che si rompeva sempre”. Nel PCI conobbi D’Imporzano, Scattina e Giuffredi, iscritto alla mia sezione. Ma non ancora Gianni, perché nel 1969 aveva lasciato il PSIUP per i gruppi della sinistra extraparlamentare: militò fin dall’inizio nel gruppo il cui leader era Andrea Ranieri, La Voce Operaia, poi Il Potere Operaio, poi Lotta Continua… Quando lo conobbi era uno dei pochi operai “gruppettari”. Incazzato, come era giusto che fossero gli operai, e insieme gentile e umano, come era nella natura degli operai che avevano preso coscienza e avevano dato vita alla loro classe: la classe operaia, che appariva come “predestinata” a cambiare il mondo.

Incontrai in realtà Gianni in quello che per i quattordicenni spezzini come me fu l’inizio del Sessantotto: il 5 ottobre, primo giorno di scuola, davanti al Liceo Classico, quando un gruppo di fascisti attaccò un picchetto di studenti che aveva organizzato uno sciopero di solidarietà con i ragazzi uccisi nella “noche triste” di Città del Messico. Gianni era lì, a dare man forte al picchetto. Ma questo lo avrei saputo dopo.

“Il Babbo”, dopo l’esperienza nel PSIUP, tornò a fare il carpentiere in ferro, alla Metalcost. Era molto capace nel suo lavoro, e fiero del mestiere. Apparteneva ancora alla generazione secondo cui bisognava essere bravi nel lavoro e bravi comunisti o socialisti o sindacalisti.

Nella CGIL e nella FIOM diede un grande contributo alla lotta per la dignità e la libertà del lavoro. Delegato di fabbrica della Metalcost, fu promotore dell’iniziativa di creare una mensa per tutti gli operai delle piccole aziende della piana di Arcola, aperta anche ad altri lavoratori che si trovassero in zona. Una vertenza che veniva incontro alle giuste esigenze degli operai di avere un dignitoso momento di pausa, da mezzogiorno all’una, senza doversi scaldare il cibo portato da casa su fornelli improvvisati e consumarlo all’interno della fabbrica. La lotta fu coronata dal successo.

Un altro momento importante dell’impegno sindacale di Gianni fu il corso sulla salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro con la partecipazione di un medico del lavoro e di altri tecnici esperti. Gli incontri del corso, rivolti particolarmente ai delegati, avvenivano nella Biblioteca Civica al Ponte di Arcola. Questo corso servì per attivare una contrattazione aziendale su questi argomenti: il sindacato ottenne così buoni risultati nella modifica dell’ambiente di lavoro in alcune aziende. Sono iniziative che servirebbero anche oggi, in un mondo del lavoro dove prosegue senza sosta la strage quotidiana.

Quella classe operaia aveva uno “stile di vita”. L’ha descritto in modo straordinario Dino Grassi in “Io sono un operaio”: moralità, austerità personale, sobrietà, solidarietà, umanesimo. E capacità di autoeducazione civile, amore per la cultura. Non a caso Dino fu sempre un punto di riferimento per Gianni.

Questo “stile di vita” alla fine conquistò anche i genitori di Bianca, la moglie di Gianni. Quando si sposarono la loro opposizione fu totale. La figlia non poteva sposare un operaio comunista. Ma alla fine colsero il fiore del suo umanesimo, e lo trattarono come un figlio.

