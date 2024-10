Lavagna: elezioni, incontro Pd, lunedì 21 alle 21.00, a sostegno di Orlando

Dalla Segreteria Pd del Tigullio

Il Partito Democratico del Tigullio invita tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico “Ogni voce conta: legalità, persone, territorio. Le proposte per la Liguria di Domani” in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Un appuntamento fondamentale per discutere delle proposte per il futuro della Liguria. L’incontro si terrà lunedì 21 ottobre, alle ore 21:00, presso la Sala Albino a Lavagna, in Piazza Ravenna 3. L’evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti della politica e del mondo associativo, con l’obiettivo di proporre idee concrete e soluzioni sui temi della legalità, delle persone e del territorio. Interverranno: Peppe Provenzano – Parlamentare PD e già Ministro della Coesione Territoriale Walter Massa – Presidente Nazionale ARCI Luca Garibaldi – Candidato al Consiglio Regionale Laura Bacchella – Candidata al Consiglio Regionale Valentina Ghio – Parlamentare PD L’incontro sarà introdotto da Alessio Chiappe, Segretario della Federazione PD Tigullio. Questa sarà un’importante occasione per ascoltare le idee e i programmi per la Liguria di domani, mettendo al centro i bisogni del territorio e delle persone.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare

