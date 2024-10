Lerici, in sala consiliare iniziativa in ricordo di Amerigo Lupi a dieci anni dalla scomparsa

Domani (21 ottobre) a Lerici, nella sala comunale, il Movimento cristiano lavoratori ricorderà, a dieci anni dalla morte, Amerigo Lupi, uno dei suoi soci fondatori, a lungo anche dirigente nazionale. L’incontro è fissato per le 17.30. Egidio Banti, già vice presidente nazionale, guiderà la serie degli interventi, aperta dal presidente provinciale Giorgio Scotto e da saluti istituzionali da parte del Comune di Lerici e della Provincia della Spezia. Prenderanno la parola il vice presidente nazionale Mcl Guglielmo Borri e la presidente regionale Margherita Salvaneschi. La figura di Lupi, che fu anche consigliere comunale della Dc a Lerici per vari anni, sarà ricordata da Guido Roberto Sgherri, del direttivo provinciale, e dal segretario della Cisl Antonio Carro. “Il Movimento cristiano lavoratori – spiega un comunicato – , con il consenso e la collaborazione della presidenza nazionale e con l’impegno di amici locali e liguri di diversa estrazione, ha deciso di ricordare l’esempio di Amerigo Lupi per l’attività di serio impegno che sempre ha profuso in campo nazionale e nel territorio ligure nella fondazione e nel sostegno al nostro Movimento, avendo come riferimento fondamentale la dottrina sociale della Chiesa”.

