Magliani: “Piano antenne, oltre la beffa ora si rischia il danno. Chiediamo agli arcolani di mobilitarsi”

Riceviamo da Paolo Magliani, esponente di Rifondazione comunista e consigliere comunale del Gruppo 14 Luglio nel consiglio comunale di Arcola.

Senza ascoltare gli inviti da parte di esponenti di maggioranza e minoranza, il sindaco di Arcola Monica Paganini ha cocciutamente voluto approvare il suo piano antenne, noncurante della richiesta di rinvio giunta da entrambe le parti. Rinvio più che necessario, data la delicatezza della situazione. Infatti il piano è stato prima presentato in due commissioni e in due assemblee (peraltro poco partecipate) ma la mappa finale da approvare era ben diversa da quella mostrata in precedenza. Il riferimento è in particolare al famigerato Allegato A, non presentato in tempo ai membri del consiglio comunale prima del voto, allegato che smentisce nei fatti le indicazioni di installazioni di antenne illustrate dal sindaco nei giorni scorsi.

