Mediateca: dialogo tra un credente e un “non so”

Don Francesco Vannini, parroco di Nostra Signora della Salute in piazza Brin alla Spezia, e Stefano Senese, già segretario della Camera di commercio, hanno dato vita ad un singolare ed interessante “Dialogo tra un credente ed un non so”. Il dialogo è stato trasferito ora in un libro, uscito per i tipi della casa editrice genovese Sagep nella collana “LibriAmoci, autori del Golfo”. Il volume affronta un tema significativo per la realtà sociale occidentale del nostro tempo: ovvero il significato dell’appartenenza e della partecipazione alla fede cattolica, un tempo vissuta con intensità ma oggi molto meno, anche se resta presente e rilevante nella vita cittadina. E’ a suo modo un viaggio dentro noi stessi, dentro i tanti che, comunque la pensino, domande sul se e sul dove dell’oggi e del dopo se lo pongono. Questo vale per tutti, ma in particolare per i giovani. Appare comunque sempre interessante, sembra dirci il libro, avviare un confronto con i mondi, anche personali, di chi pensa di aver trovato la strada. La presentazione sarà giovedì prossimo, alle 17.30, alla Mediateca regionale “Sergio Fregoso” (ex cinema Cozzani), a pochi metri di distanza da quella piazza Brin che, nella scorsa estate, è stata in parte il luogo di “confezione” del libro. Dialogherà con gli autori Gabriella Tartarini. Tutti sono invitati.

L’articolo Festa di Halloween e “Castello della paura”, appuntamento ad Arcola proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com