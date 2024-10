Medici di famiglia, Ugl Salute Savona: “Categoria a rischio estinzione. Non sono passacarte, carico di lavoro sempre maggiore”

Savona. “Anche a livello locale, raccogliamo il grido che i medici di famiglia hanno recentemente lanciato. Abbiamo alzato l’attenzione sul rischio estinzione per questa categoria. I dati sono impietosi: il calo è costante, visto che in poco tempo si è passati da 43mila a 37mila unità. La possibilità che nei prossimi anni gli Italiani si trovino senza una figura fondamentale nell’erogazione dell’assistenza territoriale è altissimo – dichiara il Segretario Provinciale UGL-UTL di Savona Dario Cigliutti – Schiacciati da continui adempimenti burocratici, hanno perso il contatto diretto dell’utente fatto di conoscenza approfondita delle problematiche dei singoli pazienti e di empatia”.

“Crediamo che sia arrivato il momento di combattere la vulgata che li vede, in una percezione distorta ed offensiva, come meri passacarte. Il carico di lavoro è sempre più alto anche per l’impossibilità di redistribuire sui nuovi professionisti le cure e l’assistenza. Anche se in alcune realtà si sono attivati strumenti come la telemedicina ed il tentativo di attuare una rete assistenziale con i servizi ospedalieri e distrettuali, non possiamo dimenticare che nel Savonese sono presenti criticità legate al territorio ed al numero sempre più crescente di popolazione anziana bisognosa di assistenza specifica”.

