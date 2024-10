Meteo Liguria: ampie schiarite e ritorno del sole, il vento spazza il centro della regione

Liguria. Dopo giornate di pioggia, maltempo e allerte la Liguria torna a vedere il sole. Il definitivo allontanamento della depressione e il contestuale rinforzo anticiclonico determineranno infatti un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a iniziare dalla costa.

La giornata di domenica vedrà cieli molto nuvolosi o coperti sui soli versanti padani, in particolare quelli centro-occidentali, dove non mancheranno anche deboli piogge intermittenti soprattutto in mattinata. Lungo la fascia costiera, invece, ampie schiarite, anche se resterà qualche nuvola tra savonese e genovesato.

