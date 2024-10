Pd: “Arcola ha detto no alla proliferazione delle antenne”

“Arcola ha detto no alla proliferazione delle antenne. Si tratta del primo atto pubblico nella nostra provincia che si schiera dalla parte dei cittadini rispetto all’aggressione in atto dei signori delle antenne. Giganti economici, che corrono per completare entro la fine del 2026 gli impianti del 5 G, finanziati dal Pnrr, pena la revoca dei succulenti finanziamenti. Una corsa al massimo profitto, che ha trovato immediatamente l’appoggio del governo Meloni con innalzamento dei limiti di rischio delle radiazioni elettromagnetiche senza alcuna verifica scientifica sulla relativa innocuità sanitaria. Come il più recente provvedimento che limita il ruolo regolamentare dei Comuni”. Lo dichiara in una nota Stefano Sgorbini, segretario del Circolo Pd di Arcola, in relazione alla recente approvazione del Piano antenne in consiglio comunale. “Un contesto che trova l’opposizione di alcune amministrazioni sensibili – prosegue Sgorbini -, tra cui il Comune di Arcola, dove a maggio il sindaco si è opposto con un’ordinanza al provvedimento del governo sulll’innalzamento dei limiti. Ed oggi con un piano antenne che frena la corsa sul territorio locale. Un atto, quest’ultimo, che fa da apripista ad altri interventi attesi nei comuni anche limitrofi al nostro. Così come ci auguriamo che la nuova Regione che uscirà dal voto il 28 ottobre voglia recuperare i ritardi accumulati in questi anni nell’elaborazione di una legge sulle linee guida da fornire agli enti locali in materia di regolazione del settore. Un esempio diverso quello della Regione Toscana che ha investito di recente ben 222mila euro per una ricerca scientifica sui rischi sanitari indotti dal 5 G sulle cinque città a maggiore densità abitativa della regione. Stiamo parlando di due modelli di governo alternativi: è del tutto evidente che noi siamo partigiani per il secondo, per affermare uno sviluppo tecnologico sostenibile per la salute ed il rapporto con i territori rispetto ad una crescita guidata solo dal libero mercato e dalle ragioni del profitto”.

