Pietra Ligure, 100 presenze in biancoceleste per Filippo Pili

Pietra Ligure. Quella contro l’Arenzano è una partita importante per la classifica. Ma per Filippo Pili, chiamato da tutti “Spillo” è una sfida che evoca i ricordi e le emozioni vissute con la maglia biancoceleste. Infatti, il difensore centrale della squadra di Matteo Cocco raggiunge quota 100 presenze con la maglia del Pietra Ligure.

Arrivato a Pietra nel 2020, dopo l’esperienza con il Legino, oggi è uno dei leader carismatici del club. Proprio per la sua importanza nello spogliatoio biancoceleste, e per la simbolica cifra raggiunta, è stato premiato prima di scendere in campo.

