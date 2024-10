Ponte Via Falcinello, Bellegoni a Battaglia: “Ritardi dovuti esclusivamente a incapacità di programmazione dell’amministrazione”

Il Partito comunista italiano replica al consigliare comunale Massimo Battaglia in merito al ponte di Via Falcinello, chiedendo “perché la giunta – si legge nella nota – non abbia pensato per tempo alla messa in sicurezza del ponte”, attribuendo all’amministrazione comunale sarzanese “errori praticamente su tutti i passaggi che avrebbero dovuto portare a quest’opera con finanziamenti erogati precedentemente”. Per il Pci, scrive il segretario regionale Matteo Bellegoni, “i ritardi avvenuti sono dovuti esclusivamente all’incapacità di programmazione riguardo un ponte che doveva essere consegnato finito, nei tempi previsti, a marzo 2023 se la giunta e i suoi tecnici avessero mandato a gara la rimozione di tutti i servizi di sottopasso senza aspettare inspiegabilmente”. Domanda poi il segretario Pci: “Perchè Battaglia non dice che la fretta improvvisa dell’amministrazione delle ultime settimane è dovuta alla prospettiva di perdere i finanziamenti su cui c’è stata un’immotivata superficialità? Perché non dice il motivo per cui la passerella a monte (a 50 metri dal ponte) non è terminata nonostante dovesse essere consegnata ad aprile 2024?”. Per il Pci “è vergognoso che si pensi ad un’opera senza pensare realmente alle problematiche della popolazione e del territorio caricandoli di evidenti disagi dovuti all’improvvisazione e all’incapacità di un’amministrazione comunale lontana da priorità che dovrebbero essere scontate per chi intende governare una città”.

L’articolo Frana Aurelia a Borghetto, si lavora per senso unico alternato entro martedì mattina proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com